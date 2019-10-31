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Московское «Динамо» победило в пятом матче подряд, обыграв «Салават Юлаев»

Московское «Динамо» победило в пятом матче подряд, обыграв «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке переиграло уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли пятый матч подряд, у «Салавата» — три поражения в пяти последних встречах.

Счёт был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Динамо» Вячеслав Кулёмин. На 24-й минуте команда хозяев упрочила преимущество, гол в актив записал форвард Дмитрий Яшкин. До конца второго периода «Динамо» забило ещё дважды усилиями нападающих Даниила Тарасова и Игоря Полыгалова. На 42-й минуте «Салават» сократил разрыв, точный бросок в актив записал Григорий Панин.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кулёмин (Моисеев) – 16:31' (5x5)   2:0 Яшкин (Тарасов, Миронов) – 23:56' (5x5)   3:0 Тарасов (Яшкин, Шипачёв) – 36:50' (5x5)   4:0 Полыгалов (Лямин, Брюквин) – 38:41' (5x4)   4:1 Панин (Сошников, Кугрышев) – 41:39' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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