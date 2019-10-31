Московское «Динамо» победило в пятом матче подряд, обыграв «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке переиграло уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли пятый матч подряд, у «Салавата» — три поражения в пяти последних встречах.



Счёт был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Динамо» Вячеслав Кулёмин. На 24-й минуте команда хозяев упрочила преимущество, гол в актив записал форвард Дмитрий Яшкин. До конца второго периода «Динамо» забило ещё дважды усилиями нападающих Даниила Тарасова и Игоря Полыгалова. На 42-й минуте «Салават» сократил разрыв, точный бросок в актив записал Григорий Панин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.