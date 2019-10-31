«Спартак» продлил победную серию, одолев «Северсталь»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на домашней площадке обыграл «Северсталь», встреча завершилась со счётом 3:2 Б. Подопечные Олега Знарка выиграли шестой матч подряд, у «Северстали» — шесть поражений кряду.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 34-й минуте соперники обменялись шайбами, авторами которых стали защитник Дмитрий Вишневский и нападающий Даниил Вовченко. На 58-й минуте «Северсталь» вышла вперёд усилиями защитника Владислава Провольнева, но «Спартак» перевёл встречу в овертайм благодаря голу нападающего Александра Хохлачёва. Дополнительное время прошло без заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались хозяева, решающий бросок сделал Каспарс Даугавиньш.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Вишневский (Карсумс, Кутейкин) – 33:03' (5x5) 1:1 Вовченко (Трубачёв) – 33:21' (5x5) 1:2 Провольнев (Трубачёв, Вовченко) – 57:17' (5x4) 2:2 Хохлачёв (Даугавиньш, Вишневский) – 58:57' (5x5) 3:2 Даугавиньш – 65:00' (ПБ)
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