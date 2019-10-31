«Спартак» продлил победную серию, одолев «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на домашней площадке обыграл «Северсталь», встреча завершилась со счётом 3:2 Б. Подопечные Олега Знарка выиграли шестой матч подряд, у «Северстали» — шесть поражений кряду.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 34-й минуте соперники обменялись шайбами, авторами которых стали защитник Дмитрий Вишневский и нападающий Даниил Вовченко. На 58-й минуте «Северсталь» вышла вперёд усилиями защитника Владислава Провольнева, но «Спартак» перевёл встречу в овертайм благодаря голу нападающего Александра Хохлачёва. Дополнительное время прошло без заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались хозяева, решающий бросок сделал Каспарс Даугавиньш.