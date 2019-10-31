Знарок: не скажу, что у «Спартака» всё идеально

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с «Северсталью» (3:2 Б).



«Тяжёлая игра, у нас такая серия, что через день играем. Из-за этого были тяжёлые игры, много эмоций отдано. С «Северсталью» тяжело играть, они хорошо играют, тактически я же не могу всё рассказать. Тяжело было преодолевать. Единственное, конечно, большинство было бы нам подспорьем, если бы мы хотя бы одно реализовывали. Работаем над этим, думаю, скоро это принесёт плоды. В любом случае, так не может быть всегда.



Нам ещё много что нужно улучшать, с каждой игрой нужно что-то улучшать. Не скажу, что всё у нас идеально. Я доволен, что мы набираем очки», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» продлил победную серию, одолев «Северсталь»