Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
31 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Сибирь» одолела ЦСКА — 2:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Вей (Григоренко, Капризов) – 19:13' (5x4) 1:1 Пуустинен (Михайлов) – 19:32' (5x5) 2:1 Первушин (Торченюк) – 31:27' (5x5)
«Барыс» уступил «Автомобилисту» — 3:4 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 4
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Плэтт (Мэйсек, Василевский) – 06:22' (5x4) 1:1 Шалапов – 25:14' (5x5) 1:2 Мэйсек (Плэтт, Доус) – 38:19' (5x4) 2:2 Шестаков (Тангрэди, Бойд) – 40:47' (5x5) 2:3 Дацюк – 49:48' (5x4) 3:3 Диц (Маклюков, Найт) – 55:04' (5x5) 3:4 Доус (Гуркин, Коварж) – 60:40' (3x3)
«Торпедо» проиграло «Куньлуню» — 1:2
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Миллер (Кракнелл) – 04:11' (5x4) 1:1 Бочаров – 37:26' (4x5) 1:2 Кейн (Палола, Фу) – 54:08' (5x4)
Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев» — 4:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кулёмин (Моисеев) – 16:31' (5x5) 2:0 Яшкин (Тарасов, Миронов) – 23:56' (5x5) 3:0 Тарасов (Яшкин, Шипачёв) – 36:50' (5x5) 4:0 Полыгалов (Лямин, Брюквин) – 38:41' (5x4) 4:1 Панин (Сошников, Кугрышев) – 41:39' (5x4)
«Спартак» обыграл «Северсталь» — 3:2 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Вишневский (Карсумс, Кутейкин) – 33:03' (5x5) 1:1 Вовченко (Трубачёв) – 33:21' (5x5) 1:2 Провольнев (Трубачёв, Вовченко) – 57:17' (5x4) 2:2 Хохлачёв (Даугавиньш, Вишневский) – 58:57' (5x5) 3:2 Даугавиньш – 65:00' (ПБ)
«Йокерит» уступил «Локомотиву» — 1:4.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Ильенко (Красковский, Кудрявцев) – 01:17' (5x5) 0:2 Черепанов (Санников) – 24:23' (5x5) 0:3 Кудрявцев (Сидоров, Полунин) – 45:23' (5x5) 1:3 Йоэнсуу – 57:13' (5x5) 1:4 Да Коста (Пяаярви) – 58:51' (en) 1:5 – 59'
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
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