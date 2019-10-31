Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

31 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Сибирь» одолела ЦСКА — 2:1.

«Барыс» уступил «Автомобилисту» — 3:4 ОТ.

«Торпедо» проиграло «Куньлуню» — 1:2

Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев» — 4:1.

«Спартак» обыграл «Северсталь» — 3:2 Б.

«Йокерит» уступил «Локомотиву» — 1:4.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.