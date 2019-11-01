Хелльберг: не думаю, что у СКА безвыходное положение

Голкипер СКА Магнус Хелльберг прокомментировал выступление петербургского клуба в нынешнем сезоне.

«Любое поражение неприятно, а когда их так много, как у нас было в октябре, нужно особенно постараться исправить ситуацию.

Не думаю, что у нас безвыходное положение. Мы умеем играть в хороший хоккей, просто допускаем много ошибок, чем пользуются соперники. На наш клуб все настраиваются как на последний бой, и нам надо побеждать в этих условиях. Нужно продолжать верить в себя, использовать голевые моменты и не ошибаться у своих ворот. Тогда всё придет в норму», — приводят слова Хелльберга «Известия».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20