Бывальцев: мне отлично играется в «Витязе» в первом звене

Нападающий Алексей Бывальцев прокомментировал свой переход из СКА в «Витязь». В подмосковном клубе форвард выступает в первом звене с Александром Сёминым и Алексеем Макеевым.

«Мне отлично играется в «Витязе» в этом звене. Про Сёмина даже говорить не надо — большой мастер, много поигравший в НХЛ. Макеев — тоже отличный игрок. Мы уже хорошо взаимодействуем, но пока не всегда удается реализовывать моменты. Надо это переломить и привыкнуть друг к другу, поскольку в «Витязе» работа во многом построена по-другому, чем в СКА.

Не могу сказать, что мне было сложно перестроиться с режима ротации в Питере на большое количество игрового времени в Подольске. Главное, что выпускают на лёд, есть возможность себя проявить. Надо использовать этот шанс. Тем более в такой команде, как «Витязь», которая тоже идёт в группе лидеров и претендует на многое», — приводят слова Бывальцева «Известия».

В этом сезоне 25-летний Бывальцев провёл 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-3».