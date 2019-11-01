Ежов: для Самонова и Швеца-Рогового попасть в СКА — отличный шанс вырасти

Голкипер «Витязя» Илья Ежов прокомментировал обмен вратаря Александра Самонова и нападающего Артёма Швеца-Рогового в питерский СКА.

«У меня был шанс добиться успеха в СКА, но я им не воспользовался. Не могу сказать, что ко мне там как-то несправедливо относились, просто не выдержал жёсткую конкуренцию с такими мастерами, как Микко Коскинен. Но это хорошие команда и город. Для Самонова и Швеца-Рогового попасть туда — отличный шанс вырасти в хоккейном плане. Главное, чтобы Самонову давали шансы, а он продолжал играть так, как играл в «Витязе», и двигался вперёд», — приводят слова Ежова «Известия».

В результате обмена «Витязь» получил вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева, а также денежную компенсацию.