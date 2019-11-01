Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ежов: для Самонова и Швеца-Рогового попасть в СКА — отличный шанс вырасти

Ежов: для Самонова и Швеца-Рогового попасть в СКА — отличный шанс вырасти
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Витязя» Илья Ежов прокомментировал обмен вратаря Александра Самонова и нападающего Артёма Швеца-Рогового в питерский СКА.

«У меня был шанс добиться успеха в СКА, но я им не воспользовался. Не могу сказать, что ко мне там как-то несправедливо относились, просто не выдержал жёсткую конкуренцию с такими мастерами, как Микко Коскинен. Но это хорошие команда и город. Для Самонова и Швеца-Рогового попасть туда — отличный шанс вырасти в хоккейном плане. Главное, чтобы Самонову давали шансы, а он продолжал играть так, как играл в «Витязе», и двигался вперёд», — приводят слова Ежова «Известия».

В результате обмена «Витязь» получил вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева, а также денежную компенсацию.

Бывальцев: мне отлично играется в «Витязе» в первом звене
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019