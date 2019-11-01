А. Свечников о матче «Каролина» — «Детройт»: отличный повод для встречи с братом

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, рассказал, как часто видится со своим старшим братом, нападающим «Детройт Ред Уингз» Евгением Свечниковым.

«На самом деле, не часто вижусь. Вы просто изучите плотность календарей «Каролины» и «Детройта», постарайтесь их совместить. Думаю, не получится. А еще ведь нужно восстанавливаться после матчей. Когда видеться? Тут без вариантов. Мы последний раз только летом встречались. Потом брат занимался в Детройте, а я готовился в России. Но мы держим в уме, что 1 ноября «Каролина» принимает дома «Ред Уингз». Вот это отличный повод для встречи.

А вообще мы пристально следим друг за другом. Он смотрит мои матчи, я смотрю его хоккей. Мы в курсе всех дел», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Андрей Свечников провёл 12 матчей в НХЛ, набрав 12 очков (5+7).