Завгородний набрал пять очков в матче QMJHL. Он третий бомбардир лиги

В очередном матче регулярного чемпионата главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Римуски Океаник» разгромил «Сент-Джон Си Догз». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «Римуски».

Одним из главных героев матча стал нападающий «Океаник» Дмитрий Завгородний. Российский форвард забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи. Дмитрий был признан второй звездой матча. Лучшим игроком встречи стал Седрик Паре, набравший 6 (3+3) очков.

Видео гола Завгороднего можно посмотреть в «твиттере» клуба.

Завгородний располагается на третьем месте в зачёте бомбардиров QMJHL. В его активе 36 (13+23) очков в 17 матчах. Лидером являются его одноклубники — Паре и главный фаворит драфта НХЛ 2020 года Алексис Лафренье. У них по 43 очка.