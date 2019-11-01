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Завгородний набрал пять очков в матче QMJHL. Он третий бомбардир лиги

Завгородний набрал пять очков в матче QMJHL. Он третий бомбардир лиги
Хоккей / Прочие 0

В очередном матче регулярного чемпионата главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Римуски Океаник» разгромил «Сент-Джон Си Догз». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «Римуски».

Одним из главных героев матча стал нападающий «Океаник» Дмитрий Завгородний. Российский форвард забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи. Дмитрий был признан второй звездой матча. Лучшим игроком встречи стал Седрик Паре, набравший 6 (3+3) очков.

Видео гола Завгороднего можно посмотреть в «твиттере» клуба.

Завгородний располагается на третьем месте в зачёте бомбардиров QMJHL. В его активе 36 (13+23) очков в 17 матчах. Лидером являются его одноклубники — Паре и главный фаворит драфта НХЛ 2020 года Алексис Лафренье. У них по 43 очка.

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