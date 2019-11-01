Завгородний набрал пять очков в матче QMJHL. Он третий бомбардир лиги
В очередном матче регулярного чемпионата главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Римуски Океаник» разгромил «Сент-Джон Си Догз». Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «Римуски».
Одним из главных героев матча стал нападающий «Океаник» Дмитрий Завгородний. Российский форвард забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи. Дмитрий был признан второй звездой матча. Лучшим игроком встречи стал Седрик Паре, набравший 6 (3+3) очков.
Видео гола Завгороднего можно посмотреть в «твиттере» клуба.
Завгородний располагается на третьем месте в зачёте бомбардиров QMJHL. В его активе 36 (13+23) очков в 17 матчах. Лидером являются его одноклубники — Паре и главный фаворит драфта НХЛ 2020 года Алексис Лафренье. У них по 43 очка.
Завгородний, Хованов и ещё пять игроков усилят сборную России на Суперсерии
- 1 ноября 2019
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
08:01
-
07:54
-
07:38
-
07:08
-
06:06
-
04:39
-
02:58
-
02:32
- 31 октября 2019
-
23:45
-
23:30
-
23:26
-
23:08
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:48
-
21:28
-
21:15
-
20:59
-
20:35
-
20:22
-
20:10
-
19:43
-
19:28
-
19:04
-
19:01
Партнерский контент