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Малкин нанял юриста, чтобы тот разобрался в ситуации с блокчейн-бизнесом

Малкин нанял юриста, чтобы тот разобрался в ситуации с блокчейн-бизнесом
Хоккей / НХЛ 0

Хоккейный агент Джей Пи Бэрри, представляющий интересы форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в Северной Америке, заявил, что российский нападающий нанял юриста, чтобы тот разобрался, каким образом имя россиянина оказалось связано с блокчейн-бизнесом.

«Это разборки двух бизнес-партнёров, и Джино должен понять, что произошло. Юрист вникнет в ситуацию, изучит все документы и разберётся, что случилось с компанией», – цитирует Бэрри TSN.

По словам Бэрри, 33-летний хоккеист вложил около $ 2 млн в стартап по производству линии одежды, которой управлял его давний друг. Позже компания начала продавать одежду в интернете, но, как говорит агент, Малкин не знал, что бизнес был связан с криптовалютой.

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