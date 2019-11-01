Житник: Гусеву не надо делать резких движений, загубивших карьеру Шипачёва в НХЛ

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал тот факт, что нападающий Никита Гусев попал в запас команды НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз».

«Для меня не сюрприз то, что и «Дьяволы», и их соседи «Рейнджеры» слабо начали чемпионат. Летом обе команды активно занимались селекцией, «Нью-Джерси» даже называли победителем рынка-2019, но пока идёт притирка, оба клуба показывают невнятный хоккей. Если говорить о Гусеве, то, честно говоря, не совсем объяснимо то, что с ним происходит в «Дэвилз». На мой взгляд, его начали прикапывать с первого же матча чемпионата, когда с «Виннипегом» он провёл на льду около 12 минут. Это насторожило.

Когда на один из самых больших контрактов в нападении «Дэвилз» подписывают хоккеиста с именем, и он получает время на уровне третьего звена, — это тревожный звонок. И показатель отношения тренера. Предполагал, что по ходу чемпионата игровое время Гусева будет увеличиваться, но это произошло только во втором и третьем матче. Затем все вновь вернулось примерно к двенадцати минутам. Это напоминает график Вадима Шипачёва в «Вегасе”-2018. Или весь прошлый сезон Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелесе».

Гусеву надо спокойно пережить перевод в запас, не делать резких движений, которые в своё время загубили карьеру в НХЛ Шипачева. Сезон длинный, необходимо ждать своего шанса, ловить его. В конце концов старт в НХЛ Гусев точно не провалил, после девяти матчей он с тремя шайбами был лучшим снайпером команды. «Нью-Джерси», скорее всего, станет одним из неудачников чемпионата. Ротация состава точно ещё будет. А значит, будут ещё шансы — и, похоже, много шансов», — цитирует Житника Russia-Hockey.