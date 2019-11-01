Два лидера «Калгари» добились юбилейных показателей в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Матч состоялся на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:5 в овертайме.

Автором одной их шайб в составе победителей стал Элиас Линдхольм. Для шведского нападающего гол стал 100-м в НХЛ. 24-летнему форварду понадобилось 470 матчей на покорение этого рубежа.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ещё один нападающий первого звена «Флэймз» Джонни Годро отметился двумя голевыми передачами, благодаря чему набрал 400-е очко в НХЛ. В активе 26-летнего американца 136 заброшенных шайб и 264 результативные передачи в 409 матчах за карьеру в североамериканской лиге.