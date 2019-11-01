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Форвард «Виннипега» пропустит минимум полгода из-за воспаления сердечной мышцы

Форвард «Виннипега» пропустит минимум полгода из-за воспаления сердечной мышцы
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Виннипег Джетс» Марк Летестю выбыл из строя минимум на шесть месяцев из-за воспаления сердечной мышцы (миокардита), информирует пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Миокардит, причиной которого обычно становится вирус, поражает сердечную мышцу, мешая ей работать в нормальном режиме и вызывая ускоренное или нестабильное сердцебиение.

Летестю уже пропустил шесть последних матчей команды, при этом в «Джетс» говорили, что у игрока травма, не раскрывая подробностей. Как отметил главный тренер «Виннипега» Пол Морис, заболевание не угрожает здоровью 34-летнего хоккеиста в перспективе.

Летестю летом 2019 года заключил с «Виннипегом» однолетний контракт на $ 700 тыс. Форвард в нынешнем регулярном чемпионате провёл семь матчей, но результативными действиями не отметился.

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