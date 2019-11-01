Палат: в прошлом «Тампа» легко побеждала при плохой игре. Сейчас всё по-другому

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат прокомментировал неудачную игру «молний» на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«В прошлом году были полосы, когда мы плохо играли, но всё равно легко побеждали, а в этом сезоне всё немного по-другому. Сейчас новый сезон, и у нас в команде много новых ребят. Но продолжать говорить о прошлом сезоне я больше не хочу», — цитирует Палата пресс-служба НХЛ.

Подопечные Джона Купера по итогам октября находятся вне зоны кубковой восьмёрки на Востоке. «Молнии» одержали только четыре победы в основное время в 12 матчах, набрав в общей сложности 14 очков. От занимающей восьмое место на Востоке «Флориды Пантерз» «Тампа» отстаёт на два балла.