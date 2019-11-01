Палат: в прошлом «Тампа» легко побеждала при плохой игре. Сейчас всё по-другому
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат прокомментировал неудачную игру «молний» на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«В прошлом году были полосы, когда мы плохо играли, но всё равно легко побеждали, а в этом сезоне всё немного по-другому. Сейчас новый сезон, и у нас в команде много новых ребят. Но продолжать говорить о прошлом сезоне я больше не хочу», — цитирует Палата пресс-служба НХЛ.
Подопечные Джона Купера по итогам октября находятся вне зоны кубковой восьмёрки на Востоке. «Молнии» одержали только четыре победы в основное время в 12 матчах, набрав в общей сложности 14 очков. От занимающей восьмое место на Востоке «Флориды Пантерз» «Тампа» отстаёт на два балла.
Макдэвид уже на 12 очков опережает Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
- 1 ноября 2019
-
11:36
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:20
-
10:00
-
09:31
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
08:01
-
07:54
-
07:38
-
07:08
-
06:06
-
04:39
-
02:58
-
02:32
- 31 октября 2019
-
23:45
-
23:30
-
23:26
-
23:08
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:48
-
21:28
Партнерский контент