Миронов: 1 ноября у «Динамо» нет выходного — надо подойти к матчу с «Авангардом»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:1) и поделился ожиданиями от следующего матча с «Авангардом».
«Мы в третьем периоде от них шайбу пропустили, а хотелось, чтобы у Бочарова был «сухарь». «Салават» — хорошая команда. Просто у нас залетело всё, что только возможно, а наш соперник, слава богу, смог воспользоваться лишь одним своим голевым моментом. Так-то они часто бросали по нашим воротам, создавали опасность на пятачке. Но все в итоге будут отталкиваться от результата, а для нас он положительный.
Впереди нас ждёт ещё игра с «Авангардом» в Балашихе, а потом уже будет пауза на матчи сборной России на Кубке Карьяла. Очень хочется уйти на небольшой перерыв в хорошем настроении, поэтому рассчитываем, что «ястребов» снова удастся переиграть. У нас 1 ноября нет никакого выходного — будет тренировка. Надо подойти ко встрече с «ястребами» во всеоружии.
Мы в каждом матче стараемся делать шажочки на пути к плей-офф регулярного чемпионата КХЛ. Из этого ведь всё складывается, надо постепенно продвигаться к своей цели. Не так много времени прошло после игры — мы ведь 29 октября с ними встречались. Ожидаю интересного и очень динамичного хоккея, так как именно это мы и показывали в нашем противостоянии на льду «ВТБ Арены», — цитирует Миронова News.ru.
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