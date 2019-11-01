Доус — о болельщиках «Барыса»: надеюсь, завтра меня полюбят опять

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:3 ОТ). Экс-форвард «Барыса» отличился в овертайме.

«Тяжёлая игра. От одних ворот к другим. Мы начали здорово в первом периоде. Во втором они перехватили инициативу. В третьем мы немного отставали, но вратарь играл отлично и подарил нам шанс на победу. Всё изменилось во втором отрезке. Да, у них быстрая команда, много бросают и создают моменты. Мы знали, чего ожидать. Нам удалось реализовать большинство, что очень долго не получалось.

Здорово, что забили и выиграли наконец. Когда выигрываешь один матч из восьми, тоже не хорошо. Хочется продолжать работу, легче не будет. Плохо провели этот месяц. Надеюсь, будет лучше в следующем.

Я провёл здесь большую часть своей жизни. И всегда чувствую себя комфортно на этой арене. Болельщики поддерживают, даже если играешь за другую команду. Я всегда стараюсь показывать лучший хоккей. Здесь мне посчастливилось забить много голов. И ещё один очень важный сегодня. Болельщики «Барыса» теперь будут любить меня меньше? Возможно, но ненадолго. Надеюсь, завтра полюбят меня опять», — цитирует Доуса «Шайба.kz».