КХЛ определила лучших игроков октября

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков октября.

– Лучшим вратарём признан Харри Сятери («Сибирь»), одержавший победы в шести из восьми матчей, в том числе одну – на ноль. Голкипер новосибирского клуба отразил 95,29% бросков (в общей сложности 191) при коэффициенте надёжности 1,18. Отрезок без пропущенных шайб составил 140 минут 02 секунды. Серия из пяти побед «Сибири» подряд в матчах, где ворота защищал финский вратарь, позволила команде подняться на третье место в Восточной конференции.

– Лучшим защитником признан Альберт Яруллин («Ак Барс»), одержавший вместе с командой восемь побед в 11 матчах и набравший в них 8 (1+7) очков при показателе полезности ("+7"). Яруллин набирал очки в восьми матчах, на его счету 20 бросков и 21 силовой приём (лучший результат месяца).

– Лучшим нападающим признан Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), одержавший вместе с командой восемь побед в 12 матчах и набравший в них 15 (3+12) очков (лучший результат месяца) при показателе полезности ("+9"). Его гол в матче с «Авангардом» стал единственным и победным. Нападающий московского клуба набирал очки в девяти матчах, на его счету 24 броска по воротам, 11 силовых приёмов и семь блокированных бросков.

– Лучшим новичком признан нападающий Артём Галимов («Ак Барс»), одержавший вместе с командой девять побед в 11 матчах и забросивший в них три шайбы, две из которых (в гостевом матче с минским «Динамо» и домашнем с «Барысом») стали победными. 20-летний нападающий казанского клуба продемонстрировал показатель полезности ("+3"), на его счету также 16 бросков, два силовых приёма и два блокированных броска. В среднем он проводил на льду 12 минут 46 секунд.