Мосалёв: Андриевский предложил свою тактику. Тренировки сразу стали интенсивнее

Форвард «Сочи» Денис Мосалёв рассказал про победы после неудачной серии и поделился мнением о первых днях работы с новым главным тренером.

«Это немного разгрузило нас в психологическом плане, упал груз с плеч. Мы стали более раскрепощённо играть, какие-то моменты стали лучше получаться. Дай бог, чтобы так пошло дальше. Чем меньше пропускаешь, тем больше шансов выиграть. У нас до этого были проблемы с забитыми голами, особенно в равных составах. Сейчас более или менее стали забивать, наладили игру в обороне.

Первый гол в сезоне? Пусть хоть и в пустые ворота, но гол есть гол. Да, немного спал груз, буду теперь более раскрепощённо действовать. Думаю, что это не энергия, а прежде всего химия какая-то. Тренеры нас поставили вместе и все совпало – вроде бы получается. Будем дальше стараться.

Работа Андриевского? Сразу заметны более интенсивные тренировки. Они короче, но интенсивнее. Понятно, что тренер пока присматривается. Он предложил свою тактику, но особых изменений не было. Пришлось немного перестроиться в игре с «Салаватом Юлаевым», что и принесло результат», — цитирует Мосалёва пресс-служба ХК «Сочи».