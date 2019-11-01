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Зелепукина: с Панариным продолжила работать только Немчинова. Он в хороших руках

Зелепукина: с Панариным продолжила работать только Немчинова. Он в хороших руках
Хоккей / НХЛ 0

Виктория Зелепукина, дочь экс-нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Валерия Зелепукина, рассказала о предложении «Нью-Йорк Рейнджерс» поработать переводчиком российского нападающего Артемия Панарина.

«Я закончила университет в Нью-Йорке, факультет коммуникаций. Сейчас работаю в сфере недвижимости. Летом меня вместе с Лизой Немчиновой пригласили в «Рейнджерс» поработать переводчиком Артемия Панарина, но в настоящий момент я не сотрудничаю с клубом.

У меня не получилось договориться на основной работе и подстроить свой график. Продолжила только Лиза. Знаю, что Артемий в хороших руках у Лизы. Мне понравилось быть переводчиком, правда, первый раз было трудно, я ведь никогда не переводила. Но я не расстроилась, что не получилось дальше», — цитирует Зелепукину Sport24.

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