Стали известны главные тренеры команд на Кубок вызова МХЛ в Москве

Молодёжная хоккейная лига представила главных тренеров команд Востока и Запада на предстоящий Кубок вызова, сообщает пресс-служба лиги.
Главным тренером команды Востока назначен Олег Угольников, возглавляющий «Омских Ястребов». Команда в 22 матчах регулярного чемпионата набрала 37 очков. Команду Запада возглавит главный тренер петербургского СКА-1946 Лев Бердичевский. Команда в 22 матчах набрала 44 очка, не потерпев ни одного поражения. Бердичевский в третий раз подряд будет возглавлять команду Западной конференции.
Кубок вызова МХЛ состоится 11 января 2020 года в Москве, он станет 11-м в истории. В Кубке вызова принимают участие сборные Восточной и Западной конференций, составленные из лучших игроков лиги по итогам двух месяцев регулярного чемпионата. Главными тренерами команд становятся специалисты, чьи клубы занимают первые места в своих конференциях на момент объявления.
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