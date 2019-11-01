Шаттенкирк: нужно смириться, что прежней «Тампа» уже не будет

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк прокомментировал неудачную игру «молний» на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Для многих ребят, включая меня, это другой сезон и новая ситуация. Мы уже не будем прежней командой, которой были в прошлом году. И чем скорее мы сможем с этим смириться, тем быстрее преодолеем менталитет мысленного пребывания в событиях прошлого сезона», — цитирует Шаттенкирка пресс-служба НХЛ.

Подопечные Джона Купера по итогам октября находятся вне зоны кубковой восьмёрки на Востоке. «Молнии» одержали только четыре победы в основное время в 12 матчах, набрав в общей сложности 14 очков. От занимающей восьмое место на Востоке «Флориды Пантерз» «Тампа» отстаёт на два балла.