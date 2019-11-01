Шаттенкирк: нужно смириться, что прежней «Тампа» уже не будет
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк прокомментировал неудачную игру «молний» на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Для многих ребят, включая меня, это другой сезон и новая ситуация. Мы уже не будем прежней командой, которой были в прошлом году. И чем скорее мы сможем с этим смириться, тем быстрее преодолеем менталитет мысленного пребывания в событиях прошлого сезона», — цитирует Шаттенкирка пресс-служба НХЛ.
Подопечные Джона Купера по итогам октября находятся вне зоны кубковой восьмёрки на Востоке. «Молнии» одержали только четыре победы в основное время в 12 матчах, набрав в общей сложности 14 очков. От занимающей восьмое место на Востоке «Флориды Пантерз» «Тампа» отстаёт на два балла.
Палат: в прошлом «Тампа» легко побеждала при плохой игре. Сейчас всё по-другому
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