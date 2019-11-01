Брагин: задачи на суперсерию — выиграть и определиться с кандидатами на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал составы команд на суперсерию и Турнир четырёх наций.
«Принцип распределения игроков по командам всегда присутствует. Тех ребят, которые постоянно играют в КХЛ, и тех, кто имеет опыт выступлений на международном уровне и с канадскими командами, решили отправить в Финляндию. По большому счёту примерно равные команды получились, есть отдельные связки, которые хочется посмотреть.
Задача — всегда выиграть, в каждом матче. На суперсерию всегда задачи идут параллельно — выиграть и определиться с кандидатами на чемпионат мира», — цитирует Брагина ТАСС.
В ходе суперсерии молодёжная сборная России сыграет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча со сборной лиги QMJHL (Лига Квебека), OHL (юниорская лига Онтарио) и WHL (Западная хоккейная лига).
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