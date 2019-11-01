Подколзин — о сезоне: не считаю, что напрасно теряю время

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от поездки в Канаду на суперсерию.

«Готов взять на себя роль лидера в сборной. Прошлогодний опыт, конечно, поможет. Считаю, что игра на чемпионате мира — неоценимый опыт, я сделал много выводов для себя после той атмосферы и эмоций, которые испытывал. Думаю, что в этом году буду увереннее играть.

Оценить сезон? Не считаю, что теряю время напрасно. Для меня главное — набираться игровой практики, а где — неважно. Уровень, конечно, разный, но как есть. Всё в спокойном режиме», — цитирует Подколзина ТАСС.

В нынешнем сезоне 18-летний Подколзин провёл 11 матчей в КХЛ за СКА, не отметившись результативными действиями. Также он принял участие в 12 встречах ВХЛ за «СКА-Неву», в которых набрал 7 (2+5) очков.