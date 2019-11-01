Швец-Роговой: мы сможем приносить победы СКА с Бурдасовым и Кагарлицким

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой поделился мнением об игре в составе питерского клуба. В середине октября хоккеист покинул «Витязь» и пополнил состав «армейцев» в результате обмена.
После обмена 24-летний форвард принял участие в пяти матчах в составе СКА. Он записал на свой счёт одну результативную передачу при нейтральном показателе полезности.
«Нам пока не хватает голов для побед, и понимаю, что их ждут именно от меня. Делаю всё, чтобы начать забивать. В игровом плане чувствую себя хорошо в звене с Бурдасовым и Кагарлицким. Это отличные игроки, и уверен, что с ними мы сможем приносить победы СКА», — приводят слова Швеца-Рогового «Известия».
В октябре питерский клуб провёл 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и потерпел восемь поражений.
- 1 ноября 2019
-
17:45
-
17:33
-
17:14
-
16:54
-
16:29
-
16:09
-
15:45
-
15:13
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:24
-
12:15
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:20
-
10:00
-
09:31
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
08:01
-
07:54
-
07:38
-
07:08