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Швец-Роговой: мы сможем приносить победы СКА с Бурдасовым и Кагарлицким

Швец-Роговой: мы сможем приносить победы СКА с Бурдасовым и Кагарлицким
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой поделился мнением об игре в составе питерского клуба. В середине октября хоккеист покинул «Витязь» и пополнил состав «армейцев» в результате обмена.

После обмена 24-летний форвард принял участие в пяти матчах в составе СКА. Он записал на свой счёт одну результативную передачу при нейтральном показателе полезности.

«Нам пока не хватает голов для побед, и понимаю, что их ждут именно от меня. Делаю всё, чтобы начать забивать. В игровом плане чувствую себя хорошо в звене с Бурдасовым и Кагарлицким. Это отличные игроки, и уверен, что с ними мы сможем приносить победы СКА», — приводят слова Швеца-Рогового «Известия».

В октябре питерский клуб провёл 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и потерпел восемь поражений.

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