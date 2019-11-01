Раст: возвращение Малкина — бонус для «Питтсбурга». Это двигатель команды

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился мнением о скором возвращении в строй форварда Евгения Малкина. Ранее сообщалось, что россиянин приступил к тренировкам с полным контактом.



«Возвращение Малкина — огромный бонус для «Питтсбурга». Он, если хотите, двигатель нашей команды. Глядя на то, как он тренируется и рвётся на лёд, каждый из нас тоже заряжается его энтузиазмом», — приводит слова Раста официальный сайт НХЛ.



Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.



В этом сезоне Малкин провёл два матча в регулярном чемпионате НХЛ и отметился одним результативным броском при показателе полезности «+1».

«Драка девочек». Кросби пытался драться, а Малкин получил глупую травму «Питтсбург» разгромил «Коламбус», а лидеры «пингвинов» закончили встречу с разным настроением.