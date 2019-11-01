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Гусев не сыграет с «Филадельфией», он пропустит второй матч подряд

Гусев не сыграет с «Филадельфией», он пропустит второй матч подряд
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Филадельфией Флайерз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Аманда Стейн.

Ранее форвард не попал в заявку команды на встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Руководство клуба посчитало полезным, чтобы россиянин посмотрел матч с трибуны.

В этом сезоне Гусев принял участие в девяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

В июле российского нападающего выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой в размере $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.

Кравцов уже вернулся из Америки. Кто из россиян может последовать за ним?
У многих наших не всё гладко в НХЛ. Гусева оставляют в запасе, Ничушкин не забивает 81 матч, у Ковальчука уже «-10».
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