Брат Зарипова стал игроком фарм-клуба «Ак Барса»

«Ак Барс» заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Маратом Зариповым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



29-летний хоккеист будет выступать в составе «Барса» — фарм-клуба «Ак Барса». В сезоне-2010/11 Зарипов провёл два матча в форме «Трактора» в КХЛ, не сумев отметиться результативными действиями и заработав показатель полезности «-1».



В сезоне-2018/19 Зарипов-младший выступал за китайский клуб «Ценг Тоу» в Высшей хоккейной лиге. Он принял участие в 23 матчах в регулярном чемпионате и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф отыграл в трёх матчах и забросил три шайбы с показателем полезности «+1».



Марат — брат капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова.