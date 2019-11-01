Кузнецов — о шедевре Свечникова: приятно, что он стал первым, кто сделал это

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал великолепный гол форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Калгари Флэймз» (2:1). 19-летний россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и переправил её в сетку. Свечников стал первым игроком НХЛ, кому удался подобный трюк.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Довольно круто видеть ребят, пытающихся забить таким образом на этом уровне. Приятно, что он стал первым, кому удалось такое, верно? Люди всегда будут помнить первое и последнее.



Когда я нахожусь за воротами, то на меня выдвигаются соперники. У Свечникова было время, поэтому он смог исполнить трюк. Забить такой гол непросто. Многое зависит от состояния льда. Такую шайбу можно забросить только на свежем льду или льду, который чуть мягче, чем обычно», — приводит слова Кузнецова в своём «твиттере» журналист Том Гулитти.



Два года назад Кузнецов пытался забить гол из-за ворот, но тогда его попытка не увенчалась успехом.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Йэна Олэнда.