«Авангард» сообщил, что Морозов не состоит в комитете клуба по селекции

«Авангард» сообщил, что Алексей Морозов был ошибочно упомянут в качестве представителя комитета клуба по селекции.



«В новости о создании комитета ХК «Авангард» по селекции был ошибочно упомянут Алексей Морозов, по факту являющийся советником председателя СД клуба Александра Крылова по спортивным вопросам и не имеющий непосредственного отношения к деятельности комитета по селекции», — гласит сообщение пресс-службы омского клуба в «Твиттере».



В состав комитета вошли:



Максим Сушинский — президент клуба, председатель комитета;

Сергей Белых — генеральный директор;

Евгений Хацей — директор по хоккейным операциям;

Андреас Йоханссон — скаут по Европе и Северной Америке;

Рашид Хабибулин — скаут по России;

Вячеслав Ренев — селекционер хоккейной Академии «Авангард».