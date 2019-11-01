«Авангард» сообщил, что Морозов не состоит в комитете клуба по селекции

«Авангард» сообщил, что Алексей Морозов был ошибочно упомянут в качестве представителя комитета клуба по селекции.
«В новости о создании комитета ХК «Авангард» по селекции был ошибочно упомянут Алексей Морозов, по факту являющийся советником председателя СД клуба Александра Крылова по спортивным вопросам и не имеющий непосредственного отношения к деятельности комитета по селекции», — гласит сообщение пресс-службы омского клуба в «Твиттере».
В состав комитета вошли:
Максим Сушинский — президент клуба, председатель комитета;
Сергей Белых — генеральный директор;
Евгений Хацей — директор по хоккейным операциям;
Андреас Йоханссон — скаут по Европе и Северной Америке;
Рашид Хабибулин — скаут по России;
Вячеслав Ренев — селекционер хоккейной Академии «Авангард».
- 1 ноября 2019
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