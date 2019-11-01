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«Металлург» выиграл шестой из семи последних матчей, одолев минское «Динамо»

«Металлург» выиграл шестой из семи последних матчей, одолев минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу уральского клуба. Минский клуб потерпел 10-е поражение подряд, а хозяева выиграли шестой матч из семи.

Гости открыли счёт на 10-й минуте стараниями Дрю Шора. Хозяева восстановили равновесие после броска Алексея Береглазова, реализовавшего численный перевес. Спустя три минуты Деннис Расмуссен отличился в формате «5 на 5» и вывел команду Ильи Воробьёва вперёд. Подопечные Крэйга Вудкрофта сравняли счёт в концовке второго периода усилиями Евгения Ковыршина, отличившегося в большинстве. В овертайме победу хозяевам принёс Андрей Локтионов.

3 октября «Металлург» примет в Магнитогорске «Сибирь», а «зубры» в этот же день встретятся в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Шор (Дюков, Костицын) – 09:12' (5x5)   1:1 Береглазов (Мозякин) – 10:56' (5x4)   2:1 Расмуссен (Козун, Матушкин) – 13:50' (5x5)   2:2 Ковыршин (Ерёменко, Демков) – 36:02' (5x4)   3:2 Локтионов (Мозякин) – 64:45' (3x3)
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