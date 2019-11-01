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НХЛ назвала лучших игроков октября

НХЛ назвала лучших игроков октября
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего месяца.

Первой звездой признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон. В 14 матчах октября американский хоккеист забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач. Карлсон занимает первое место в НХЛ среди защитников по числу голов, передач и очков.

Второй звездой назван нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В 12 матчах прошедшего месяца чешский хоккеист забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. Он делит лидерство в списке снайперов лиге вместе с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерз».

Замкнул тройку лучших игроков октября Драйзайтль, набравший 25 (12+13) очков в 14 матчах регулярного чемпионата. В восьми встречах немец набирал больше одного очка.

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