НХЛ назвала лучших игроков октября

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего месяца.



Первой звездой признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон. В 14 матчах октября американский хоккеист забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач. Карлсон занимает первое место в НХЛ среди защитников по числу голов, передач и очков.



Второй звездой назван нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В 12 матчах прошедшего месяца чешский хоккеист забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. Он делит лидерство в списке снайперов лиге вместе с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерз».



Замкнул тройку лучших игроков октября Драйзайтль, набравший 25 (12+13) очков в 14 матчах регулярного чемпионата. В восьми встречах немец набирал больше одного очка.

