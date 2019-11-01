НХЛ назвала лучших игроков октября

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего месяца.
Первой звездой признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон. В 14 матчах октября американский хоккеист забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач. Карлсон занимает первое место в НХЛ среди защитников по числу голов, передач и очков.
Второй звездой назван нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В 12 матчах прошедшего месяца чешский хоккеист забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. Он делит лидерство в списке снайперов лиге вместе с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерз».
Замкнул тройку лучших игроков октября Драйзайтль, набравший 25 (12+13) очков в 14 матчах регулярного чемпионата. В восьми встречах немец набирал больше одного очка.
- 1 ноября 2019
-
19:20
-
19:16
-
19:02
-
18:55
-
18:51
-
18:14
-
17:45
-
17:33
-
17:14
-
16:54
-
16:29
-
16:09
-
15:45
-
15:13
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:24
-
12:15
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:20
-
10:00
-
09:31
-
09:11
-
09:00
-
08:45