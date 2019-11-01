Форвард «Флориды», попавший под силовой приём Задорова, пропустит около месяца

Нападающий «Флориды Пантерз» Джей Гаврилюк пропустит около месяца из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Джеймисон Олив со ссылкой на наставника «пантер» Джоэля Кенневилля.
В третьем периоде матча с «Колорадо Эвеланш» Гаврилюк пропустил жёсткий силовой приём в исполнении защитника «лавин» Никиты Задорова. Канадский форвард получил болезненный удар, после чего отправился в раздевалку, не сумев продолжить встречу.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Задорова в этом эпизоде, однако матч российский защитник всё равно завершил досрочно. Через несколько минут за Гаврилюка вступился канадский нападающий «Пантерз» Драйден Хант, попытавшийся подраться с Задоровым. Судьи выписали обоим игрокам дисциплинарные штрафы.
- 1 ноября 2019
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