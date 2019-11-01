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Локтионов: игра «Металлурга» не всегда красивая, не всегда она получается

Локтионов: игра «Металлурга» не всегда красивая, не всегда она получается
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Андрей Локтионов поделился эмоциями после домашнего матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Тяжёлая игра, рабочая. Но мы выиграли, два очка забрали, так что все ребята — молодцы, Стас Галимов хорошо нас подтащил, особенно в конце овертайма, из этого потом и получился наш гол — молодец!

Не знаю, почему такая тяжёлая встреча. Может быть, не ожидали, что они будут играть так агрессивно, активно. Думаю, только в этом дело, может быть, сами где-то сплоховали. Вроде и повели, но потом пропустили в меньшинстве.

Не было ощущения, что подсели в третьем периоде, может, со стороны так показалось. Продолжали играть в свою игру. Не всегда она красивая, не всегда получается, так что такие матчи тоже очень важны, чтобы преодолевать себя и выигрывать, когда не всё идёт хорошо», — приводит слова Локтионова официальный сайт «Металлурга».

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