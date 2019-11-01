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Вудкрофт — о 10 поражениях подряд: есть проблемы, но мы на верном пути

Вудкрофт — о 10 поражениях подряд: есть проблемы, но мы на верном пути
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после матча с «Металлургом» (2:3 ОТ). «Зубры» потерпели десятое поражение подряд.

«Интересный матч со всех сторон. Мы хорошо сыграли с мастеровитым и сильным соперником. Порой у меня складывается впечатление, что мы играем не только против команды соперника, но и против чего-то большего. Приходится преодолевать себя. И это трудно, поверьте, очень трудно. Но, уверен, однажды мы с этим справимся.

Пока есть определённые проблемы. Нужно продолжать те правильные шаги, которые мы делаем, команда на верном пути. А что касается позитивных моментов, то я доволен самоотдачей игроков», — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Минское «Динамо» проиграло 10 матчей подряд, антирекорд — 11 поражений
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