Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
1 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Металлург» — «Динамо» Мн — 3:2 ОТ
КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Шор (Дюков, Костицын) – 09:12' (5x5) 1:1 Береглазов (Мозякин) – 10:56' (5x4) 2:1 Расмуссен (Козун, Матушкин) – 13:50' (5x5) 2:2 Ковыршин (Ерёменко, Демков) – 36:02' (5x4) 3:2 Локтионов (Мозякин) – 64:45' (3x3)
«Авангард» — «Амур» — 3:2
КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Турбин – 11:10' (5x5) 1:1 Бек (Широков, Покка) – 20:46' (5x5) 2:1 Семёнов (Покка, Широков) – 24:05' (5x5) 2:2 Горшков (Ушенин Владислав, Зогорна) – 32:43' (5x5) 3:2 Широков (Мартынов, Войнов) – 55:22' (5x5)
ХК «Сочи» — «Динамо» Р — 3:2
КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Берзиньш (Эштон, Берглунд) – 12:07' (5x5) 1:1 Росен (Эллис, Стрёмвалль) – 22:07' (5x4) 2:1 Росен (Стрёмвалль, Воробьёв) – 50:50' (5x5) 2:2 Бартулис (Дарзиньш) – 55:26' (5x5) 3:2 Росен (Стрёмвалль, Александров) – 59:29' (5x5)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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