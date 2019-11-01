Голкипер системы «Рейнджерс» Шестёркин назван лучшим вратарём месяца в АХЛ

Американская хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего месяца.
Лучшим голкипером октября признан вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Игорь Шестёркин. Россиянин одержал пять побед в шести матчах, пропустив девять шайб при 155 бросках. Он отражает 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,49. Помимо этого, вратарь записал на свой счёт один сухой матч. Благодаря успешной игре Шестёркина «Хартфорд» выдал самый успешный старт за 15 лет.
23-летний Шестёркин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в межсезонье. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отразил 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.
Россиянин провёл тренировочный лагерь в составе «Рейнджерс», однако ближе к началу сезона его отправили в фарм-клуб.
- 1 ноября 2019
-
23:50
-
23:35
-
23:27
-
23:00
-
22:32
-
22:17
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:13
-
20:52
-
20:35
-
20:10
-
19:49
-
19:29
-
19:20
-
19:16
-
19:02
-
18:55
-
18:51
-
18:14
-
17:45
-
17:33
-
17:14
-
16:54
-
16:29
-
16:09
-
15:45
-
15:13
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
14:00
-
13:31
-
13:20