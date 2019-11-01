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Голкипер системы «Рейнджерс» Шестёркин назван лучшим вратарём месяца в АХЛ

Голкипер системы «Рейнджерс» Шестёркин назван лучшим вратарём месяца в АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Американская хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего месяца.

Лучшим голкипером октября признан вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Игорь Шестёркин. Россиянин одержал пять побед в шести матчах, пропустив девять шайб при 155 бросках. Он отражает 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,49. Помимо этого, вратарь записал на свой счёт один сухой матч. Благодаря успешной игре Шестёркина «Хартфорд» выдал самый успешный старт за 15 лет.

23-летний Шестёркин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в межсезонье. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отразил 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.

Россиянин провёл тренировочный лагерь в составе «Рейнджерс», однако ближе к началу сезона его отправили в фарм-клуб.

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