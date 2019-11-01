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Расписание матчей НХЛ на 2 ноября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 2 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится восемь матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

02:00 (мск). «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз»

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало

02:00 «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

02:00 «Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфия Флайерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

02:30 «Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт

03:00 «Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс»

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

04:00 «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз»

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Даллас Старз
Даллас

05:00 «Анахайм Дакс» — «Ванкувер Кэнакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

05:30 «Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс»

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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