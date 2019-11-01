Расписание матчей НХЛ на 2 ноября 2019 года

2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится восемь матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
02:00 (мск). «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз»
02:00 «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
02:00 «Нью-Джерси Дэвилз» — «Филадельфия Флайерз»
02:30 «Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз»
03:00 «Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс»
04:00 «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз»
05:00 «Анахайм Дакс» — «Ванкувер Кэнакс»
05:30 «Сан-Хосе Шаркс» — «Виннипег Джетс»
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
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