Хартли: где бы «Авангард» был сейчас без Войнова? Это самый ценный игрок команды

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе со счётом 3:2 в матче с «Амуром».



«Здорово вновь почувствовать вкус победы! В «Амуре» есть два мощных звена, которые много создают в нападении, и в принципе обе команды ориентированы на атаку. Поэтому сегодня была атака против атаки. Мы забили три шайбы, это здорово. Я считаю, что перевернули страницу и закончили историю с малозабивными периодами. Сегодня мы здорово действовали в меньшинстве. Думаю, что именно это решило исход матча. И конечно же очень важный гол Сергея Широкова, который позволил одержать победу. Здорово поработала вся команда, и у нас впереди осталась одна встреча, с «Динамо». Завтра проведём небольшую тренировку, будем готовиться к следующему матчу.



Но где бы мы были сейчас без Славы Войнова? Я считаю, что он просто самый ценный игрок, MVP этого сезона в нашей команде.



Что касается Зернова, то можете считать, что он приобрёл месячный абонемент на массовые катания. Потому что не стоит так сильно радоваться, его возвращение в игру произойдёт не так скоро», — цитирует Хартли официальный сайт омского клуба.

«Авангард» надеется, что Войнов продлит контракт с клубом