Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли: где бы «Авангард» был сейчас без Войнова? Это самый ценный игрок команды

Хартли: где бы «Авангард» был сейчас без Войнова? Это самый ценный игрок команды
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе со счётом 3:2 в матче с «Амуром».

«Здорово вновь почувствовать вкус победы! В «Амуре» есть два мощных звена, которые много создают в нападении, и в принципе обе команды ориентированы на атаку. Поэтому сегодня была атака против атаки. Мы забили три шайбы, это здорово. Я считаю, что перевернули страницу и закончили историю с малозабивными периодами. Сегодня мы здорово действовали в меньшинстве. Думаю, что именно это решило исход матча. И конечно же очень важный гол Сергея Широкова, который позволил одержать победу. Здорово поработала вся команда, и у нас впереди осталась одна встреча, с «Динамо». Завтра проведём небольшую тренировку, будем готовиться к следующему матчу.

Но где бы мы были сейчас без Славы Войнова? Я считаю, что он просто самый ценный игрок, MVP этого сезона в нашей команде.

Что касается Зернова, то можете считать, что он приобрёл месячный абонемент на массовые катания. Потому что не стоит так сильно радоваться, его возвращение в игру произойдёт не так скоро», — цитирует Хартли официальный сайт омского клуба.

«Авангард» надеется, что Войнов продлит контракт с клубом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019