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Ежов: Самонову надо просто действовать в своей манере, и всё получится в СКА

Ежов: Самонову надо просто действовать в своей манере, и всё получится в СКА
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Витязя» Илья Ежов прокомментировал обмен вратаря Александра Самонова в питерский СКА.

«Когда я там находился, были и Сергей Бобровский, и Микко Коскинен, и ещё много хороших вратарей. Самое главное — пытаться впитать позитив, сильные стороны своего конкурента. У каждого чему-ту можно научиться. Это тоже важно — уметь подметить плюсы у своих коллег. Поэтому у Самонова сейчас есть шанс конкурировать с хорошими вратарями. Не только с Хелльбергом, но и молодым перспективным Мельничуком, показавшим в этом сезоне хорошую статистику. Самонову надо просто действовать в своей манере, и всё получится. Но думаю, он и так знает, что делать.

Нет ли ощущения, что для большинства вратарей системы питерского клуба нахождение там — пустая трата времени? Почему пустая? Шансы всегда есть. Нужно их просто использовать. Мне давали маленькие шансы и отрезки для игры. Может быть, я их где-то не использовал. Повторюсь, Питер — прекрасное место. Если ты выигрываешь в составе СКА, это круто. Так что у меня от этого клуба только хорошие воспоминания. И я желаю Самонову только успехов, кроме матчей против нас», — приводят слова Ежова «Известия».

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