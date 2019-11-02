«Вашингтон» — «Баффало»: хозяева четырежды забросили в 1-м периоде

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз». Завершился первый период, счёт — 4:0 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Подопечные Тодда Рирдена открыли счёт на 7-й минуте стараниями нападающего Якуба Враны, а спустя 42 секунды преимущество хозяев укрепил Чендлер Стивенсон. На 10-й минуте Врана оформил дубль. Спустя минуту форвард «столичных» Брендан Лайпсик забросил свою первую шайбу в сезоне.

Голкипер «Баффало» Линус Улльмарк смог отразить в первом периоде только 7 бросков из 11. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов окончили первый игровой отрезок с показателями полезности «+2».