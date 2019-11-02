А. Свечников в матче с «Детройтом» забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимает «Детройт Ред Уингз». Завершился первый период, счёт равный — 1:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 8-й минуте открыл российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, ассистентами выступили защитники Джейккоб Славин и Даги Хэмилтон. Эта шайба стала для форварда шестой в сезоне.

Видео гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 19-летний хоккеист принял участие в 13 матчах, записав на свой счёт 13 (6+7) баллов при показателе полезности «+4» и 10 минутах штрафного времени. В среднем за матч россиянин проводит на льду 16 минут и 22 секунды.