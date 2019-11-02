Швец-Роговой: Бурдасов играл с Макдэвидом? Ну а я с Сёминым был в одном звене

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой поделился мнением об игре в составе питерского клуба. В середине октября хоккеист покинул «Витязь» и пополнил состав «армейцев» в результате обмена.

«Требования в СКА? Играем по-другому, но в принципе мне удобно. Заметно большое внимание публики к команде. От меня и моего звена ждут высокой результативности. Будем стараться показывать хорошую игру, забрасывать шайбы и приносить победы СКА. Понимаем, что от нас хотят, и стремимся это сделать.

Как играется в звене с Бурдасовым и Кагарлицким? Очень хорошо. Все знают, что это игроки очень высокого уровня. Пока находим взаимопонимание, но мне нравится с ними играть и тренироваться.

Бурдасов ещё месяц назад тренировался с Коннором Макдэвидом? Ну а я с Александром Сёминым был в звене (улыбается). Это мастер с большой буквы», — приводят слова Швеца-Рогового «Известия».