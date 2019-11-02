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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Баффало»

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтон и завершилась с разгромным счётом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе победителей стал Том Уилсон, на счету которого 3 (1+2) очка. Дубль оформил форвард «столичных» Якуб Врана. Тремя результативными передачами отметился Михал Кемпны.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 12 секунд, нанёс два броска в створ ворот и отметился результативной передачей. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов окончили матч с показателями полезности «+2». Голкипер Илья Самсонов провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Врана (Уилсон) – 6:17' (5x5)   2:0 Стивенсон (Бойд, Лайпсик) – 6:59' (5x5)   3:0 Врана (Кемпны, Уилсон) – 09:29' (5x5)   4:0 Лайпсик (Гудас, Бойд) – 10:44' (5x5)   4:1 Йокихарью (Далин, Родригес) – 30:40' (5x5)   5:1 Уилсон (Кемпны) – 36:53' (5x5)   6:1 Оши (Кемпны, Овечкин) – 53:43' (5x5)
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