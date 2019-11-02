Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтон и завершилась с разгромным счётом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком в составе победителей стал Том Уилсон, на счету которого 3 (1+2) очка. Дубль оформил форвард «столичных» Якуб Врана. Тремя результативными передачами отметился Михал Кемпны.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 12 секунд, нанёс два броска в створ ворот и отметился результативной передачей. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов окончили матч с показателями полезности «+2». Голкипер Илья Самсонов провёл матч в запасе.