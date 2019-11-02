Гол и передача А. Свечникова принесли «Каролине» победу в матче с «Детройтом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Защитник Даги Хэмилтон сделал 3 результативные передачи. Российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В составе «Детройта» дважды отличился Энтони Манта и еще один гол забил Тайлер Бертуцци.

Таким образом, «Каролина» одержала третью победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел девятое поражение за последние десять игр.

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Флоридой Пантерз».