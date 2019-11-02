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Гол и передача А. Свечникова принесли «Каролине» победу в матче с «Детройтом»

Гол и передача А. Свечникова принесли «Каролине» победу в матче с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Защитник Даги Хэмилтон сделал 3 результативные передачи. Российский нападающий хозяев Андрей Свечников забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В составе «Детройта» дважды отличился Энтони Манта и еще один гол забил Тайлер Бертуцци.

Таким образом, «Каролина» одержала третью победу подряд. «Детройт» в свою очередь потерпел девятое поражение за последние десять игр.

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Свечников (Славин, Хэмилтон) – 07:15' (5x5)   1:1 Манта (Атанасиу, Хикеттс) – 16:52' (5x5)   2:1 Ахо (Фёгеле, Славин) – 20:27' (5x5)   3:1 Нидеррайтер (Ахо, Гардинер) – 21:48' (5x4)   3:2 Манта (Атанасиу, Фильппула) – 28:02' (5x4)   4:2 Нечас (Дзингел, ван Римсдайк) – 28:28' (5x5)   5:2 Ахо (Хэмилтон, Свечников) – 31:03' (5x5)   5:3 Бертуцци (Ларкин, Немет) – 36:12' (5x5)   6:3 Макгинн (Хэмилтон) – 41:49' (4x5)   7:3 Терявяйнен (Славин) – 56:38' (en)
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