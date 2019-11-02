Передача Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв записал на свой счёт результативную передачу. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 21 минуту и 11 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, «Сент-Луис» одержал третью победу подряд. «Коламбус» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Коламбус Блю Джекетс» встретится с «Калгари Флэймз».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Томас (Бозак, Сэнфорд) – 14:05' (5x5) 1:1 Дюбуа (Нюквист, Аткинсон) – 19:54' (5x5) 1:2 Милано (Бьёркстранд, Харрингтон) – 25:41' (5x5) 1:3 Бьёркстранд (Дюбуа, Веннберг) – 30:36' (5x4) 2:3 Шенн (Перрон, Шварц) – 32:07' (5x4) 3:3 Сундквист (Барбашев, Макикерн) – 32:33' (5x5) 4:3 Перрон (Пьетранджело, О'Райлли) – 60:08' (3x3)
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