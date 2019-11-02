Передача Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв записал на свой счёт результативную передачу. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 21 минуту и 11 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Сент-Луис» одержал третью победу подряд. «Коламбус» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Коламбус Блю Джекетс» встретится с «Калгари Флэймз».