Овечкин вышел на чистое 41-е место по очкам в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 41-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги.



В матче с «Баффало Сэйбрз» россиянин отметился голевой передачей, что позволило ему набрать 1230-е очко в карьере (669 голов и 561 голевая передача). Россиянин оставил позади канадца Норма Ульмана, с которым он сравнялся три дня назад, набрав четыре очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».



40-м в таблице идёт Фил Хаусли, на счету которого 1232 (338+894) очка.



Встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» завершилась разгромной победой столичной команды — 6:1. Овечкин провёл на льду 18 минут 12 секунд и помимо результативной передачи отметился двумя бросками в створ ворот.

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ, обогнав Робитайла