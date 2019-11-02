Овечкин вышел на чистое 41-е место по очкам в истории НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 41-е место по набранным очкам в истории Национальной хоккейной лиги.
В матче с «Баффало Сэйбрз» россиянин отметился голевой передачей, что позволило ему набрать 1230-е очко в карьере (669 голов и 561 голевая передача). Россиянин оставил позади канадца Норма Ульмана, с которым он сравнялся три дня назад, набрав четыре очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
40-м в таблице идёт Фил Хаусли, на счету которого 1232 (338+894) очка.
Встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» завершилась разгромной победой столичной команды — 6:1. Овечкин провёл на льду 18 минут 12 секунд и помимо результативной передачи отметился двумя бросками в створ ворот.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Врана (Уилсон) – 6:17' (5x5) 2:0 Стивенсон (Бойд, Лайпсик) – 6:59' (5x5) 3:0 Врана (Кемпны, Уилсон) – 09:29' (5x5) 4:0 Лайпсик (Гудас, Бойд) – 10:44' (5x5) 4:1 Йокихарью (Далин, Родригес) – 30:40' (5x5) 5:1 Уилсон (Кемпны) – 36:53' (5x5) 6:1 Оши (Кемпны, Овечкин) – 53:43' (5x5)
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ, обогнав Робитайла
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