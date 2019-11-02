Голкипер «Колорадо» Грубауэр трижды отразил бросок Радулова в одной атаке

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» смог трижды отразить бросок российского нападающего Александра Радулова в одной атаке.



Встреча проходит на стадионе на стадионе «Пепси-Центр» в Денвере (США). За шесть минут до конца встречи «Даллас» ведёт в счёте — 2:1.



Всего Грубауэр в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграл в девяти матчах, на его счету шесть побед, два матча перешли в овертайм и одна встреча завершилась поражением. В среднем в нынешнем сезоне Грубауэр отражает 91,6% бросков. «Колорадо» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» команды «Колорадо Эвеланш».