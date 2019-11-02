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Голкипер «Колорадо» Грубауэр трижды отразил бросок Радулова в одной атаке

Голкипер «Колорадо» Грубауэр трижды отразил бросок Радулова в одной атаке
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» смог трижды отразить бросок российского нападающего Александра Радулова в одной атаке.

Встреча проходит на стадионе на стадионе «Пепси-Центр» в Денвере (США). За шесть минут до конца встречи «Даллас» ведёт в счёте — 2:1.

Всего Грубауэр в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграл в девяти матчах, на его счету шесть побед, два матча перешли в овертайм и одна встреча завершилась поражением. В среднем в нынешнем сезоне Грубауэр отражает 91,6% бросков. «Колорадо» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» команды «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Гурьянов, Павелски) – 18:06' (5x5)   0:2 Хинц (Янмарк) – 25:39' (4x5)   1:2 Маккиннон (Макар, Кадри) – 29:54' (5x4)
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