Голкипер «Колорадо» Грубауэр трижды отразил бросок Радулова в одной атаке
Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» смог трижды отразить бросок российского нападающего Александра Радулова в одной атаке.
Встреча проходит на стадионе на стадионе «Пепси-Центр» в Денвере (США). За шесть минут до конца встречи «Даллас» ведёт в счёте — 2:1.
Всего Грубауэр в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграл в девяти матчах, на его счету шесть побед, два матча перешли в овертайм и одна встреча завершилась поражением. В среднем в нынешнем сезоне Грубауэр отражает 91,6% бросков. «Колорадо» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» команды «Колорадо Эвеланш».
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