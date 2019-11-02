«Даллас» обыграл «Колорадо», у Гурьянова — передача
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Форвард Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 51 секунду и результативными действиями не отметился. Голкипер Антон Худобин пропустил один гол.
Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев провёл на площадке 9 минут и 6 секунд, не отметившись результативными действиями. Защитник Никита Задорнов получил 20 минут и 17 секунд игрового времени.
В следующем матче «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Даллас Старз» встретится с «Монреаль Канадиенс».
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