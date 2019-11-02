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«Даллас» обыграл «Колорадо», у Гурьянова — передача

«Даллас» обыграл «Колорадо», у Гурьянова — передача
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Форвард Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 51 секунду и результативными действиями не отметился. Голкипер Антон Худобин пропустил один гол.

Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев провёл на площадке 9 минут и 6 секунд, не отметившись результативными действиями. Защитник Никита Задорнов получил 20 минут и 17 секунд игрового времени.

В следующем матче «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Даллас Старз» встретится с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Гурьянов, Павелски) – 18:06' (5x5)   0:2 Хинц (Янмарк) – 25:39' (4x5)   1:2 Маккиннон (Макар, Кадри) – 29:54' (5x4)
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