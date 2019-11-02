«Виннипег» одолел на выезде «Сан-Хосе», у Куликова «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» уступил на своём льду «Виннипег Джетс» со счётом 2:3.



Канадская команда открыла счёт на 14-й минуте усилиями Габриэля Бурка. «Акулы» восстановили равновесие во втором периоде благодаря голу Баркли Гудроу, на что гости ответили точным броском Блейка Уилера. На первой минуте третьего периода Томаш Гертл во второй раз сравнял счёт. Победу «реактивщам» за полторы минуты до финальной сирены принёс Николай Элерс.



Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 22 минуты 45 секунд. Он заработал две минуты штрафа, заблокировал один бросок, применил один силовой приём и закончил встречу с показателем полезности «+1».