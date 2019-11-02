Худобин: здорово, что «Даллас» победил, но впереди много работы

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал победу со счётом 2:1 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Россиянин стал одним из главных творцов победы, отразив 38 бросков.
«Мы должны играть в таком же ключе, как и сегодня. Необходимо действовать агрессивно, применять силовые приёмы, хорошо двигать шайбу. Рад, что «Даллас» победил, но впереди у нас много работы.
Роль запасного вратаря? С физической точки зрения я всегда готов. Но когда играешь не так часто, то теряешь ритм. Начинаешь много думать, перестаёшь чувствовать шайбу. Видишь её не так хорошо, как раньше. Когда играл пару дней назад, а потом снова выходишь на лёд, то просто продолжаешь идти по намеченному пути», — приводит слова Худобина Dallas News.
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